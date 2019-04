Previsão do Tempo: temperatura cai e deve chover neste sábado em São Paulo

O paulistano deve enfrentar neste sábado temperaturas mais amenas do que as registradas no dia anterior, quando os termômetros passaram dos 30ºC.

A máxima do dia não deve passar da casa dos 27º C , segundo a previsão da Climatempo.

O dia deve permanecer com sol e muitas nuvens, e pode chover a qualquer hora do dia.

A mínima prevista é de 19º C.