Prazo para estudantes validarem inscrição no Fies é estendido novamente

O MEC (Ministério da Educação) prorrogou pela terceira vez o prazo para os estudantes já selecionados pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) validarem a inscrição junto às faculdades privadas. O prazo terminaria nesta sexta-feira (5), mas foi estendido até o dia 12.

Segundo a pasta, casos de erros ou problemas no sistema podem levar o ministério ou os bancos operadores do programa a prorrogarem o prazo de conclusão da inscrição até 30 de junho. Ainda de acordo com o MEC, os estudantes foram informados sobre os novos prazos por e-mail e SMS.

Ao todo, serão ofertadas 100 mil vagas na modalidade juro zero, para estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos, e 450 mil na modalidade P-Fies, para pessoas com renda familiar de até 5 salários.

A chamada única foi divulgada no dia 25 de fevereiro, e os candidatos estão sendo convocados pelas vagas remanescentes da lista de espera até 10 de abril.