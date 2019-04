Após alta procura, SP quer fazer mais edições do mutirão do emprego

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho pretende fazer outros mutirões de emprego como o que terminou na quinta-feira (4).

Ainda não há um balanço de quantas pessoas saíram da iniciativa empregadas, mas a responsável pela pasta, a secretária Aline Cardoso, passou alguns dados em primeira mão à BandNews FM.

Segundo ela, 10 mil pessoas receberam senhas e, dessas, 9 mil voltaram para fazer outras etapas de processos seletivos. Geralmente, 50% dessas pessoas conseguem avançar para outras etapas, como entrevistas, provas e testes de aptidão.

Mas, ainda que não haja um balanço final, a secretária cita alguns exemplos que deram certo no último mutirão. Para aqueles que não conseguiram senha ou não avançaram nas etapas de seleção, ela lembra que serviços parecidos com o mutirão são oferecidos todos os dias do ano.

A Secretaria também fará, no dia 23 de abril, um mutirão voltado as pessoas com necessidades especiais. De acordo com a pasta, são muitas as empresas interessadas em contratar. O evento se chama "Contrata SP" e será realizado no Expo Barra Funda, na zona oeste da capital.