Massacre em escola de Realengo completa oito anos; tragédia deixou 12 mortos

O massacre da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, completa oito anos, no próximo domingo. No dia 07 de abril de 2011, um ex-aluno entrou atirando na unidade e deixou 12 adolescentes mortos.

Os parentes das vítimas relembram os momentos de angústia, após a tragédia no colégio Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, que terminou com 10 mortos, contando com os dois assassinos que também eram estudantes.

Em outubro de 2017, oito crianças e uma professora também morreram após um segurança colocar fogo em uma creche em Janaúba, no Norte do estado. Para a educadora Zena Eisenberg, o desafio é retomar a rotina e valorizar às amizades.

Depois do massacre na Tasso da Silveira, toda a escola passou por uma reestruturação. Os familiares das vítimas se uniram e criaram a organização "Anjos de Realengo". Os muros ganharam nova pintura e um memorial foi inaugurado.

Adriana Machado, mãe da jovem Luíza que morreu no ataque, defende que é preciso reforçar a segurança. No domingo, está marcado um novo encontro na porta da escola Tasso da Silveira para lembrar as 12 vítimas do ataque.