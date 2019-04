Inscrições para concurso do Detran-SP já estão abertas

Abriram nesta sexta-feira as inscrições para os interessados em disputar uma vaga no concurso público do Detran-SP (departamento de trânsito do Estado), com 400 vagas. As inscrições encerram em 6 de maio.

Serão selecionados 200 oficiais de trânsito, sendo 19 na cidade de São Paulo, com salário de R$ 1.863. Como requisito, é necessário possuir o ensino médio completo ou um curso técnico profissionalizante de nível equivalente.

Já as outras 200 vagas são para agentes de trânsito, com 36 delas em São Paulo, e vencimento de R$ 4.657,50. Para esta função, é necessário possuir graduação em curso de nível superior e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de, no mínimo, categoria B – para veículos de passeio.

Veja também:

Ambev abre inscrições para programa de trainee 2019, com formato reestruturado

Últimos dias para inscrever-se no Programa de Estágio em Loja 2019 das Lojas Americanas

As inscrições custam entre R$ 45 e R$ 75 e podem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas. A prova será realizada no dia 7 de julho e demandará conhecimentos gerais de língua portuguesa, matemática, informática e direito para ambas as profissões.

Já para agente de trânsito, é preciso responder ainda sobre o Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. As avaliações contarão também com redação.

O resultado preliminar será divulgado no dia 28 de agosto. Até o dia 30, candidatos podem solicitar vista e recurso nas notas. A convocação final acontece no dia 3 de outubro.

Veja as cidades onde as provas serão aplicadas: