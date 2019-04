Gol amplia oferta de voos para 7 destinos no Estado de São Paulo

A Gol vai aumentar a oferta de voos no estado de São Paulo, partindo de Congonhas e Guarulhos para sete destinos já operados pela empresa: Montes Claros (MG), Caldas Novas (GO), Joinville (SC), Chapecó (SC), Presidente Prudente (SP), Goiânia (GO) e Maringá (PR). A operação totalizará em média 11 novos voos por dia, entre pousos e decolagens.

A expansão é mais uma das contrapartidas negociadas com o governo paulista pela redução do ICMS sobre querosene para aviação.

Na semana passada, a Gol havia anunciado o lançamento de duas rotas novas, ligando Guarulhos a Franca (SP) e Barretos (SP), além de voos para Cascavel (PR), Passo Fundo (RS), Sinop (MT) e Vitória da Conquista (BA).