Fachada de teatro no centro de São Paulo desaba

Ainda não há previsão para reabertura do teatro Sérgio Cardoso, localizado no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo. Na tarde da última quinta-feira (4), parte da fachada principal desabou.

No momento do acidente, dois carros, um particular e um táxi, estavam estacionados em frente à entrada principal. Eles foram atingidos por pedregulhos e estão danificados, com vidros estilhaçados e lataria amassada.

Ninguém ficou ferido. Um orelhão também ficou completamente destruído.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa afirmou que a empresa responsável pela obra de modernização do teatro Sérgio Cardoso já foi notificada. Ainda em nota, informa que ainda vigora a garantia da reforma realizada em 2014 e que a obra emergencial será iniciada assim que possível.