Ações celebram Dia Mundial da Saúde

Uma série de ações, com exames e orientações gratuitos, vão celebrar o Dia Mundial da Saúde, comemorado domingo.

MALHAÇÃO 3D

Das 8h às 14h de amanhã, o Parque do Povo (av. Henrique Chamma, 420, Vila Olímpia, zona sul) terá estações de realidade virtual 3D com prática de exercícios, além de exames como teste de glicemia, de colesterol total, aferição de pressão arterial, avaliação de risco cardiovascular com, equipes do Hospital Santa Paula.

AVALIAÇÃO

No Poupatempo Itaquera hoje, das 7h às 19h, haverá exame de bioimpedância, que analisa a composição corporal e indica a quantidade aproximada de músculo, osso e gordura.

VIRADA

No Parque Ibirapuera (zona sul), a Secretaria Municipal da Saúde realiza domingo, das 10h às 15h, a Virada da Saúde, com vacina contra a febre amarela, teste rápido de HIV, o aplicação de auriculoterapia, alem de ioga, capoeira, alongamento, zouk e samba.