Três adolescentes mascarados e com machado invadem escola no interior do Paraná

Ao menos três adolescentes mascarados e munidos de um machado invadiram uma escola estadual no município de Imbaú, no Paraná, por volta das 20h desta quarta-feirA. Segundo informações da Polícia Militar, o trio foi apreendido por policiais militares pouco após a invasão e encaminhados para 18º DP de Telêmaco Borba (PR).

De acordo com a PM, os adolescentes teriam desligado o disjuntor de energia, entrado no Colégio Estadual Di Mário e começado a quebrar carteiras, vidros de salas de aula e portas. Ainda de acordo com a PM, os três jovens são alunos da escola.

No momento da invasão, os alunos estavam em aula. Eles teriam corrido para tentar sair do local.