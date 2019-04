Samu: Categoria entrega pedidos e planeja greve

Entidade que representa os funcionários do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o Sindsep (Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo) entregou nesta quarta-feira à prefeitura as reivindicações da categoria.

Os funcionários – que fizeram paralisação parcial na segunda-feira – são contra as medidas de reorganização do serviço que vêm sendo implementadas pela prefeitura. Eles pedem, entre outras reivindicações, a suspensão do fechamento de 31 bases do Samu e o retorno das equipes para estes locais.

A categoria está em estado de greve e anunciou que planeja fazer mais paralisações na terça e quarta-feira da semana que vem.

Em nota, a Secretaria da Saúde disse que “todas as medidas visam a qualidade e agilidade do atendimento” e que permanece aberta para discutir.