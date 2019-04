Réus do caso do jogador Daniel serão ouvidos nesta sexta

O sete réus no processo da morte do jogador Daniel Corrêa Freitas serão ouvidos amanhã no Fórum de São José dos Pinhais. A segunda fase da audiência de instrução do processo começou na segunda-feira e a juíza Luciani Regina Martins de Paula ouviu 75 testemunhas indicadas pelas defesas dos réus (dois foram dispensados).

Ontem foi ouvida Doralice Ferreira dos Santos, mãe do assassino confesso do jogador, o comerciante Edison Brittes Júnior. Ela disse que depende financeiramente de Edison e que emprestou dinheiro para o jogador – no ano passado, uma emissora de TV revelou que ela havia processado o filho. Doralice afirmou em juízo que fez as pazes com Edison. O apresentador do programa também foi ouvido.

Após a audiência, a juíza vai definir se os sete réus serão julgados pelos crimes que foram denunciados e se eles irão a Júri Popular. Daniel foi morto no dia 27 de outubro do ano passado.

Veja também:

Tumulto entre torcedores marca noite de jogo de Flamengo e Peñarol no Maracanã

Pilotos do avião que caiu na Etiópia seguiram procedimentos, segundo relatório