Linhas do metrô têm velocidade reduzida nesta quinta; usuários reclamam espera de 15 minutos

A quinta-feira (4) começa devagar para passageiros que dependem do Metrô. As linhas 1-Azul e 3-Vermelha circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.

De acordo com a companhia, uma falha em um trem na estação São Joaquim da linha 1-Azul causa lentidão no caminho. Já a 3-Vermelha opera com restrições para acompanhar o ritmo reduzido da outra linha e conter maiores transtornos.

Veja também:

Tiroteio termina com dez assaltantes mortos em Guararema; quadrilha tentou roubar bancos

Empresas se recusam a auditar barragens da Vale em Minas

Os dois trechos já haviam apresentado problemas mais cedo, com falha de trem na estação Carandiru e problemas no sistema de portas de um trem na estação Corinthians-Itaquera. No Twitter, usuários reclamam de pelo menos 15 minutos parados entre estações:

20 minutos parada entre a sé e a liberdade em um metro abarrotado sem ar nenhum — fefa prass ⓟ (@fefa_pig) April 4, 2019

metro de sp porque me matou — regina phalange (@imdevasttated) April 4, 2019

O metro fica cagado a cada 3 semanas e o paulista msm assim tira fto kkkk já deve ter book no cel pqp — Sofia_Gava (@gava_sofia) April 4, 2019

Nas demais linhas do metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a situação é normal.