Previsão do Tempo: sexta-feira traz sol forte para a capital paulista

O início do fim de semana será ensolarado em São Paulo, com altas temperaturas na sexta-feira (5).

LEIA MAIS:

Lollapalooza: tudo o que você precisa saber antes de sair de casa

Terminal Cidade Tiradentes tem vacina gratuita contra febre amarela

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura poderá chegar até 33º. O forte calor precede sábado e domingo com previsão de chuva.

A mínima deve ficar em torno dos 18º. Há chances de chuva isolada em alguns locais da capital entre tarde e noite, porém o sol deve ser forte e o céu terá poucas nuvens durante o dia.