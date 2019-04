Lollapalooza: tudo o que você precisa saber antes de sair de casa

A edição 2019 do Lollapalooza já chegou, e é hora de se preparar para os – ou algum dos – três dias de festival. Se você está perdido ou quer relembrar as informações essenciais para evitar qualquer problema atrapalhando sua experiência, este post é para você.

As 72 atrações deste ano – entre elas Arctic Monkeys, Kendrick Lamar e Sam Smith – vão se apresentar em quatro palcos distribuídos pelo Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira (5), sábado (6) e domingo (7).

Leia mais:

Fique de olho aqui nas nossas dicas e curta os shows sem preocupações:

Que horas começa?

Os portões do evento abrem às 11 da manhã nos três dias de festival. O horário está sujeito a alterações!

Qual o endereço?

Av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos; tel.: 5666-8822.

Como chegar?

Para chegar ao local, dá para ir de táxi, trem, ônibus, carro, aplicativos de transporte (como Uber ou 99), além de um transfer oficial do festival.

Confira algumas informações para fazer do seu transporte o mais certeiro possível:

Lolla Transfer: o serviço de transporte oficial, que funciona das 11h às 18h, sai dos hotéis Renaissance (região da Paulista), Hilton Morumbi (zona Sul), Holiday Inn (Zona Norte) e Ginásio do Ibirapuera. Há também um serviço de retorno, que sai do Autódromo e volta a cada hotel. Entre cada partida, há intervalo de uma hora. Os ingressos estão à venda no site oficial do Lollapalooza .

Quem decidir ir de táxi, deve descer perto dos portões De M, 7, 9, A e G.

A Estação Autódromo fica na Rua Plínio Schmidt e está localizada a apenas 800 metros do Portão 9 do Autódromo, o que dá aproximadamente seis minutos de caminhada. Vale dizer que todo o trajeto até o evento vai contar com sinalização e agentes da CET.

De acordo com CPTM, os trens da Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) vão circular com menor intervalo. Na sexta-feira, a circulação ocorre até a meia-noite, assim como a integração com a Linha 4 – Amarela do Metrô. Já no sábado, os trens da CPTM e da Linha 4 do Metrô circulam até 1h. No domingo, a circulação vai até meia-noite.

Diversas linhas espalhadas pela cidade levam ao Autódromo de Interlagos e todas estarão sinalizadas nesses três dias. Confira as alterações aqui. Para a saída também serão liberados alguns ônibus noturnos.

Diversas linhas espalhadas pela cidade levam ao Autódromo de Interlagos e todas estarão sinalizadas nesses três dias. Confira as alterações aqui. Para a saída também serão liberados alguns ônibus noturnos. Carro

Há um estacionamento para carros no portão G. Se atente para as alterações nas vias em torno do festival, previstas para o final de semana.

O que levar?

– Pulseira Lolla Cashless (permite o acesso ao evento e substitui o uso de dinheiro. Só não esqueça de registrar o acessório no site oficial antes de carregá-lo com dinheiro ou cartão de crédito. Isso evita pegar filas no local);

– Roupas leves e sapatos confortáveis;

– Cangas, para sentar-se na grama;

– Óculos escuros;

– Boné ou chapéu;

– Carregador portátil; haverá locais para carregar seu celular no festival, porém levar seu próprio carregador permite economizar tempo e locomoção;

– Capa de chuva;

– Se quiser levar algo para comer, saiba que só será permitida a entrada de barras de cereais, frutas cortadas e alimentos industrializados fechados.

– Caso você tenha adquirido o ingresso com benefício de meia-entrada, terá de apresentar carteira de estudante.

O que NÃO levar?

–Garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas, objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, animais (exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual), bastão para tirar foto, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, corrosivas e ou tóxicas, revistas, jornais e livros.

Todos esses objetos estão proibidos.

Dá para comprar ingresso no local?

Haverá uma única bilheteria no autódromo, localizada ao lado do portão 8. O único dia com entradas disponíveis é a sexta-feira (23).

Confira o mapa oficial do Lollapalooza 2019: