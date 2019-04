Vai ao Lollapalooza 2019? Confira a previsão do tempo para os três dias de festival

Para encarar um dia inteiro andando entre os palcos do Lollapalooza Brasil, é preciso estar bem preparado. Levantamos a previsão do Climatempo na região do Autódromo de Interlagos, sede da edição de 2019 do festival, para sexta-feira, sábado e domingo – os três dias de música. Confira!

Sexta (5 de abril)

O dia começa com sol intenso para receber os shows de abertura. Enquanto Maz, BRVNKS e Molho Negro se apresentam, a temperatura estará em torno de 31º, com umidade de 58% e ventos a 28km/h.

A temperatura esquenta e chega a 33º por volta das 14h, horário mais quente do dia. A partir daí, o sol diminuirá, e os ventos também.

Às 18h, a temperatura já atinge 22º. Leve seu casaco para este momento! A mínima está prevista para 20º no período das 20h, no aquecimento para os shows dos headliners da noite, Macklemore e Arctic Monkeys.

De acordo com o Climatempo, a temperatura tem ainda mais uma subida às 22h, próximo ao fim do úlimo show de sábado. Quem estiver curtindo as últimas canções dos britânicoss Arctic Monkeys pode sentir o tempo esquentar – seja pela música ou pelo clima.

Sábado (6 de abril)

O ambiente começa já um pouco mais fresco em São Paulo no sábado. Enquanto a banda brasileira Catavento começa o dia, a temperatura fica em torno de 27º, com ventos fracos.

O clima esquenta levemente por volta das 14h, chegando à máxima do dia em 28º.

Os meteorologistas do Climatempo preveem chuvas com trovoadas para o segundo dia de festival, com pancadas à tarde e à noite. É recomendável equipar-se com capas de chuva, já que guarda-chuvas não são permitidos no Autódromo.

No decorrer do dia, a temperatura diminui, chegando a 23º em torno das 19h. A partir daí, o clima fica estável. A mínima prevista para o dia é 20º.

Domingo (7 de abril)

O último dia de Lollapalooza será também o mais fresco, com máxima prevista de apenas 26º. No entanto, com altos índices de umidade, poderá chover a qualquer hora.

A banda "E a terra nunca pareceu tão distante" é a primeira a se apresentar, às 11h55, horário em que a temperatura estará em 25º. A tarde traz temperaturas estáveis, com pico de 26º em torno das 13h, e então diminuições leves até a noite.

Às 17h, horário com ventos mais fortes, a temperatura estará em 24º, e cai para 22º às 20h. O sol se põe às 18h.

O dia tem mínima de 19º, tornando indispensável um casaquinho na bolsa para o festival.