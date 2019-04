Igreja de São Bernardo passa por reforma antes de completar 60 anos

Conhecida por seus vitrais azuis e formato triangular em plena avenida Lucas Nogueira Garcez, em São Bernardo, uma das igrejas mais bonitas do ABC passa por reforma geral antes de comemorar seus 60 anos.

O Santuário de Adoração Perpétua, no Jardim do Mar, está fechado para as obras desde dezembro de 2017. Os trabalhos ficaram mais intensos agora, há nove meses da data prevista para sua reinauguração. A comunidade da Paróquia Santíssima Virgem quer o santuário de cara nova para o dia 8 de dezembro, na solenidade da Imaculada Conceição de Maria, a festa da padroeira. A data marca também o início do ano jubilar de diamante da paróquia, que completa em 21 de setembro de 2020 seus 60 anos de fundação.

A estrutura passa por reforma estrutural, elétrica, hidráulica, paisagística e artística, além de melhorias na circulação de ar e áreas externas de estacionamento. Tudo isso sem alterar as caraterísticas originais do edifício. Os trabalhos envolvem também o minucioso restauro dos 80 mil pedaços de vidro que compõem o teto da igreja.

Cada um deles foi fotografado, retirado e numerado para a futura reposição. O trabalho durou cerca de seis meses. Ainda neste mês, a paróquia quer divulgar com mais detalhes os projetos arquitetônicos da obra completa aos seus fiéis.

Enquanto seguem os trabalhos, as missas e demais atividades acontecem na Igreja Cristo Rei, localizada em um imóvel atrás do santuário e utilizada como segundo templo pela paróquia desde a década de 1980.

O valor da reforma não foi divulgado. Mas desde janeiro de 2018, a verba é arrecadada com doações e quermesses. É a paróquia que realiza, por exemplo, a quermesse que acontece todos os anos no estacionamento do ginásio poliesportivo da cidade.