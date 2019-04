Amazon planeja lançar satélites para oferecer internet banda larga

A Amazon planeja lançar uma rede de mais de 3 mil satélites através da nova iniciativa “Projeto Kuiper”, uma tentativa da gigante do comércio eletrônico de fornecer acesso à internet, de acordo com vários registros feitos com a União Internacional de Telecomunicações no mês passado.

O projeto de longo prazo atenderá as pessoas em todo o mundo que não têm acesso básico à internet de banda larga, disse a Amazon em um comunicado nesta quinta-feira. O Projeto Kuiper lançará uma rede de satélites de órbita baixa terrestre que fornecerão conectividade de banda larga de baixa latência e alta velocidade, acrescentou a empresa.

Veja também:

Terrorista da Nova Zelândia responderá 50 acusações de homicídio

Taylor Swift tem portão de casa atingido por carro roubado; entenda

Os planos da Amazon vêm no momento em que o presidente-executivo, Jeff Bezos, está correndo para fazer sua empresa espacial, a Blue Origin, deixar o modo de startup ante a rival SpaceX, do bilionário fundador da montadora de carros elétricos Tesla, Elon Musk.

Em fevereiro, a SpaceX atraiu atenção do mundo com um teste de lançamento bem sucedido de seu mais novo foguete, o Falcon Heavy, o foguete operacional mais poderoso do mundo.