VÍDEO: Programa de rádio é interrompido por assalto e imagens são transmitidas ao vivo

Uma câmera transmitiu ao vivo nas redes sociais o momento em que criminosos assaltaram o estúdio da Rádio SOT, no Jardim Paulista, zona sul de São Paulo, na noite desta terça-feira (2). Armados de revólveres, pelo menos dois homens invadiram o local durante o programa Samba D'Bom em uma ação rápida, que durou menos de dois minutos.

Assista ao momento da ação:

O estúdio fica em uma casa na rua Maestro Chiafarelli. O diretor da rádio, Alessandro Santos, disse à polícia que os bandidos disseram que tinham uma encomenda, o que é comum para a empresa. Ao abrir o portão, ele foi rendido e levado até o estúdio.

No momento do crime, eram entrevistados Pinha Presidente, um dos criadores do grupo Exaltasamba, e a cantora Grazzi Brasil. A transmissão mostrou uma porta se abrindo durante a conversa e a surpresa dos participantes do programa ao perceberem que estavam sendo assaltados. "A gente está sendo assaltado", disse um deles.

Os bandidos deixaram o local levando celulares, relógios, correntes e outros objetos das vítimas. Ninguém ficou ferido, mas uma das participantes chegou a passar mal durante a ação.

Segundo a polícia, ao menos 20 espectadores que acompanhavam o programa ligaram para o 190, o que agilizou a chegada das autoridades. Os bandidos fugiram sem levar o aparelho que transmitia o programa na internet. O assalto será investigado pela delegacia dos Jardins (78ºDP) e as imagens serão analisadas para ajudar na identificação dos criminosos.