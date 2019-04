Santo André embarca no turismo industrial com visitas monitoradas; entenda

A prefeitura de Santo André anunciou, na segunda-feira (1º), o projeto Turismo Industrial e de Inovação. A iniciativa irá abrir as portas de indústrias, empresas e instituições da cidade para visitas monitoradas. As primeiras quatro parcerias do programa foram firmadas com a Rhodia, Braskem e Unipar, além da UFABC (Universidade Federal do ABC).

Durante visita, o participante tem a oportunidade de conhecer de perto a estrutura, produção, tecnologia e o produto final das empresas. A expectativa é que entre 500 e 1.000 pessoas sejam atendidas durante o primeiro ano.

O projeto, encabeçado pela Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, passou por uma fase de testes no ano passado com as três empresas, que já oferecem esse tipo de atividade. Além delas, a secretaria está em tratativa com a CVC para uma parceria.

“O diferencial de Santo André, além dessas grandes como a Rhodia, Unipar, a Braskem, é incluir essas empresas que têm muita tecnologia empregada. A ideia é que a gente difunda essas tecnologias para o público que tem interesse em conhecer”, afirma Evandro Banzato, secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego.

No próximo mês, a cidade já vai receber um grupo de alunos da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), do Rio Grande do Sul. Depois de consolidado, o projeto passará a atender de forma mais ampla outras cidades e estados.

“Nós temos esse turismo mais tradicional, que envolve a região de Paranapiacaba, a Sabina Escola Parque do Conhecimento, e também agora esse turismo industrial. A ideia é que a gente consiga atrair cada vez mais empresas”, explica Banzato. Nos dois últimos anos, Santo André foi a cidade do ABC que recebeu mais turistas. Só no Festival de Inverno de Paranapiacaba do ano passado foram mais de 80 mil pessoas.

Outro município da região que tem turismo industrial consolidado é São Bernardo, cujo programa da prefeitura, com a participação de 14 empresas, atendeu 7.268 pessoas no ano passado. “São Bernardo é um excelente exemplo. Eles foram pioneiros na região. A gente se inspirou em muitas das ações e bons projetos desse trabalho”, diz Banzato. Em fevereiro deste ano, São Bernardo recebeu o título de Município de Interesse Turístico do governo do estado de São Paulo.

Para participar das visitas, é preciso acessar o portal do Turismo Industrial e de Inovação, que será lançado nos próximos dias no site da prefeitura.