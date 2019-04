Ponte da Freguesia do Ó e marginal Tietê tem interdições para obras

Obras emergenciais de recuperação das vigas da ponte da Freguesia do Ó (zona norte) vão fechar ao tráfego pistas do viaduto e a central da marginal Tietê em alguns períodos. As interdições devem ser principalmente à noite e vão durar até 15 de abril.

O problema nas vigas de sustentação foi constatado em vistoria que avalia as condições estruturais da ponte. Segundo o laudo, a estrutura estava suportando peso acima das especificações para a qual foi projetada.

Após essa avaliação, a prefeitura interditou uma faixa da ponte em 22 de fevereiro, permitindo aliviar a carga sobre a estrutura.

Em novembro de 2018, um viaduto cedeu na marginal Pinheiros. Depois disso, a prefeitura conseguiu liberar com o TCM (Tribunal de Contas do Município) a contratação emergencial do laudo de pontes e viadutos.