Operação em Paraisópolis continua nesta quarta; dez pessoas foram presas

As polícias Militar e Civil continuam nesta quarta-feira (3) com a operação Integrada Morumbi, que busca combater o tráfico de drogas e localizar criminosos foragidos na região de Paraisópolis. Cerca de 60 policiais foram designados no segundo dia da ação.

Entre a terça-feira (2) e a madrugada desta quarta, dez pessoas foram presas – sendo duas que eram procuradas. As autoridades localizaram refinarias de cocaína em duas casas e apreenderam 54 quilos de cocaína, 5 quilos de crack e vários frascos de lança-perfume.

Veja também:

VÍDEO: Programa de rádio é interrompido por assalto e imagens são transmitidas ao vivo

Bolsonaro pode decidir sobre fim do horário de verão na semana que vem

Segundo o tenente-coronel Aleksander Lacerda, que comandou a operação, nesses locais foram apreendidos dois maquinários específicos para embalar os entorpecentes. Ninguém foi preso no local.

Outros 97 veículos foram vistoriados e 223 autos de infração foram registrados. Segundo o governador João Doria, a ação foi planejada há um mês e será continua.