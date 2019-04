Moradores usam poltrona para sinalizar buraco em via da zona sul

Os moradores de São Paulo estão encontrando soluções cada vez mais criativas para alertar motoristas e pedestres sobre buracos nas ruas e calçadas da capital. No Jardim Ângela, zona sul, uma poltrona foi deixada próximo a uma cratera na estrada da Riviera.

O móvel, que já não apresenta as melhores condições, acabou ganhando função de sinalização para alertar quem passa pela via a desviar do buraco e evitar acidentes. Quem vive na região acusa a prefeitura de não atender a demanda para concertar o asfalto.

Segundo a subprefeitura de M’Boi Mirim, a galeria é de responsabilidade da Sabesp. Eles estão trabalhando há algumas semanas no local devido a um vazamento na rua. "A subprefeitura solicitou urgência no reparo da via."

Cadê o prefeito?

Na zona leste, região do parque do Carmo, moradores usaram uma placa para apontar o buraco e questionar o município com a frase: "cadê o prefeito?". O caso aconteceu na primeira quinzena de março e a cratera passou por reparos que, segundo um leitor do Metro Jornal, não duraram muito:

Fala galera do @MetroJornal_SP vocês se lembram daquele buraco na região do parque do carmo, zona leste com a placa dizendo "cadê o prefeito??? Então…10 dias depois pic.twitter.com/aWfvGA1Asi — bruno_fonsa (@bruno_fonsa) March 28, 2019

Em nota, a subprefeitura de Itaquera disse que a equipe de galeria iniciou na terça-feira (2), o serviço de reparo deste buraco. "A rua inteira está recebendo o serviço de tapa-buraco desde a semana passada e a previsão é que os trabalhos sejam finalizados até o final desta semana."