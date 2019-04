Bolonha, na Itália, receberá feira internacional da cannabis

A cidade de Bolonha, no norte da Itália, irá receber entre os dias 12 e 14 de abril uma feira internacional da cannabis.

O evento, que está em sua sétima edição, terá 200 estandes de fabricantes que venderão diversos itens sobre a planta, desde cremes e biscoitos até óleos e bolsas.

Segundo os organizadores da feira, o número de barracas que serão montadas para o evento apresentou um aumento de 33% em relação à última edição. Além disso, metade dos expositores serão estrangeiros.

A feira também terá diversas iniciativas educacionais, desde aulas de culinária utilizando a cannabis até como fazer um remédio com a planta.

De acordo com os organizadores da feira, o setor da cannabis está crescendo em um ritmo acelerado na Itália. As terras que cultivam a planta no país, por exemplo, aumentaram de 400 hectares em 2013 para quase quatro mil em 2018.