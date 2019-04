Único estudante ferido no ataque de Suzano que ainda estava internado recebe alta

O único estudante que ainda estava internado após o ataque à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, recebeu alta médica no fim da manhã de hoje (2). O estudante, de 15 anos, estava internado na enfermaria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. A informação foi confirmada pelo governo paulista.

O ataque à escola, ocorrido no dia 13 de março, foi provocado por dois ex-alunos encapuzados e armados. Na escola, morreram cinco alunos, duas professoras e os dois atiradores. Antes de invadir a escola,os atiradores mataram um comerciante, que era tio de um deles. Onze pessoas ficaram feridas.

Evento pela paz

No próximo dia 13, quando se completa um mês do ataque à Escola Raul Brasil, a cidade promoverá o evento Suzano pela Paz. Segundo a prefeitura, a programação inclui apresentações artísticas, exposições e atrações gastronomia. O evento Suzano pela Paz será realizado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, entre as 9h e as 18h.