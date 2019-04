Governo de SP vai abrir escritório comercial na China; entenda

O governo do Estado de São Paulo anunciou que vai abrir um escritório comercial em Xangai, na China. Será o primeiro escritório fora da área diplomática do Brasil no país asiático.

O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta terça-feira (2) que fará uma viagem oficial em agosto desse ano começando por Pequim e terminando em Xangai. Ele se encontrou com representantes da China, entre eles o embaixador no Brasil, Yang Wanming.

Doria disse que pretende assinar acordos de cooperação em oito áreas: Agronegócio, tecnologia, infraestrutura, logística e transporte, saúde, desenvolvimento econômico, energia e turismo.

Ele também afirmou que pretende levar oportunidades do programa de desestatização. Fazem parte projetos de privatização de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e hidrovias. O tucano disse que é favorável à privatização do Porto de Santos, o que segundo ele começará a ser discutido com o governo federal no segundo semestre.