São Caetano aprova isenção do IPTU para vítimas das enchentes

A Câmara Municipal de São Caetano aprovou na última segunda-feira (1), em duas sessões extraordinárias, o projeto que prevê a isenção do IPTU, da tarifa de água e esgoto, e da taxa de coleta de lixo para as famílias vítimas das enchentes que afetaram o município em março.

De acordo com o projeto, os imóveis residenciais que estão dentro da área geográfica determinada pela Defesa Civil terão isenção equivalente a três parcelas do IPTU de 2019, para os meses de abril, maio e junho. Para os imóveis comerciais, indústrias e de serviços a valor será de

R$ 2 mil. A proposta também visa conceder auxílio no valor de R$ 500 por seis meses ao moradores cadastrados no programa de baixa renda.

Entretanto, essa medida é contestada. O presidente da Sociedade Amigos do Bairro Fundação, um dos mais atingidos, Luiz Antônio de Carvalho, considera o auxílio injusto. “Entendo que o prefeito tenta ajudar. Mas esse benefício (3 mil) teria que ser para todos que foram prejudicados. Não apenas aos cadastrados”, disse.