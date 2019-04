Lotomania: veja os números sorteados nesta terça, 2 de abril

O concurso 1.957 da Lotomania vai pagar nesta terça-feira (2) um prêmio de R$ 1,1 milhão ao apostador que acertar as 20 dezenas da loteria, segundo os cálculos da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotomania nesta terça-feira são:

08, 11, 12, 19, 33

35, 38, 45, 46, 53

57, 59, 61, 64, 82

83, 89, 92, 93, 94

No último sorteio, ninguém acertou as 20 dezenas. Outros três apostadores fizeram 19 pontos e levaram para casa, cada um, R$ 66.973,32. Clique aqui e veja o resultado do sorteio anterior.