Previsão do Tempo: São Paulo tem tarde e noite quentes nesta quarta-feira

A semana segue com mais calor na cidade de São Paulo, com altas temperaturas nesta quarta-feira (3).

Além de uma máxima de 29º, temos o calor se extendendo por quase toda a parte da tarde, diminuindo em torno das 20h, porém voltando a partir das 22h.

A umidade oscila entre 45% e 90%. A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, prevê chances de chuva em áreas isoladas e clima nublado por todo o dia. Já o Climatempo aponta sol com algumas nuvens, e sem possibilidade de chuva.

A mínima temperatura para o dia fica em 18º.