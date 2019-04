Pedido de abertura de impeachment de Marcelo Crivella é votado nesta terça

A Câmara do Rio de Janeiro vota nesta terça-feira (2) um pedido para abertura de processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella (PRB). Ele é acusado de renovar de forma ilegal um contrato de concessão de publicidade no mobiliário urbano —peças como pontos de ônibus e relógios.

Leia mais:

Torres de energia no Ceará sofrem ataques com explosivos

Prefeitura de São Paulo complementa regulamentação do transporte por aplicativo

As articulações para retirar o prefeito começaram após Crivella passar a descumprir uma série de acordos firmados com vereadores. Políticos que votaram a favor do reajuste do IPTU, em 2017, em troca de cargos, acabaram perdendo espaço para novas alianças do prefeito.

Na semana passada, vereadores insatisfeitos articularam a votação de um projeto para alteração da Lei Orgânica do Município a fim de retirar a previsão de eleição direta em caso de vacância da cadeira de prefeito até o terceiro ano de mandato.