Para combater obesidade, Poupatempo oferece testes gratuitos de bioimpedância

O Poupatempo Itaquera (avenida do Contorno, 60), na zona leste de São Paulo, fará nesta quinta e sexta-feira, 4 e 5 de abril, exames gratuitos de bioimpedância, que indica quantidade aproximada de músculo, osso e gordura no corpo de cada pessoa.

A ação, realizada pela ABESO (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica) em parceria com a Novo Nordisk, tem como objetivo alertar a população sobre a prevenção de doenças provocadas pelo excesso de peso.

Interessados devem apenas comparecer ao local entre 7h e 19h – não é preciso apresentar documentos. Após o exame, feito com uma balança que emite o resultado na hora, o público passa por uma consulta com um nutricionista. Caso seja constatada a obesidade, o paciente receberá orientações para buscar médicos especialistas. Os exames ocorrem às vésperas do Dia Mundial da Saúde, comemorado neste domingo, 7 de abril.

Sobre a obesidade

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), 600 milhões de pessoas no mundo são consideradas obesas. A doença é reconhecida como crônica e com a necessidade de tratamento a longo prazo – similar a diabetes e hipertensão.

A ABESO alerta que pessoas com obesidade correm o risco de desenvolver mais de 195 complicações associadas ao ganho de peso, como doenças cardiovasculares, pulmonares e câncer. “Mesmo uma pequena perda de peso entre 5% e 10% do peso corporal total tende a reduzir o risco de muitas doenças relacionadas à obesidade e levar a uma melhoria da saúde e qualidade de vida”, explica uma das diretoras da associação, Jacqueline Rizzolli.