Sem lucro, 600 padarias de São Paulo decidem parar de vender cigarros

Cerca de 600 padarias da região metropolitana de São Paulo decidiram parar de comercializar cigarros. Segundo o Sampapão, sindicato que representa o setor no Estado, o boicote pretende atingir principalmente as fabricantes do produto.

A reclamação é que a baixa margem de lucro oferecida com a venda do produto tornou desvantajoso seguir oferecendo cigarros. “É necessário que eles aumentem a margem de comercialização. As panificadoras estão tendo prejuízo com a venda do produto’, disse Antero José Pereira, presidente do Sampapão.

A margem bruta para comercialização dos cigarros pelas padarias é de 6,9%. Segundo a entidade, 95% dos estabelecimentos estão sob o regime de tributação do Simples, pagando impostos de 4,5% a 7,8% dependendo da faixa de faturamento. Além disso, caso a compra seja feita no cartão, as tarifas cobradas pelas operadoras são de 1,5%, no débito, e 3%, no crédito. De acordo com o Sampapão, São Paulo tem cerca de 5 mil padarias.

Outra reclamação é em relação à segurança. Proprietários e gerentes de padarias que já foram alvo de assaltos relatam que, muitas vezes, além do dinheiro os criminosos levam os cigarros que ficam na região do caixa.