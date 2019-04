Operação para combater crimes no Morumbi mobiliza 500 policiais

Uma operação das polícias Militar e Civil começou na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, nesta terça-feira (2). A ação visa aumentar a segurança do bairro, que tem determinados pontos onde crimes recorrentes ocorrem.

Mais de 500 policiais foram mobilizados para a chamada Operação Integrada Morumbi, além de 195 viaturas e um helicóptero. Os roubos de carro são um dos principais crimes a serem combatidos na região.

Veja a nota completa da polícia:

Operação Integrada Morumbi mobiliza mais de 500 policiais para reforçar a segurança na região

Ação contará com equipes policiais distribuídas em pontos estratégicos a fim de combater crimes, como roubos, furtos e latrocínios

As polícias Militar e Civil realizam nesta terça-feira (2) a Operação Integrada Morumbi. O objetivo é combater a criminalidade e ampliar a sensação de segurança da população em toda a região, com a continuidade da redução dos indicadores criminais, como os casos de roubos em geral e furtos de veículos, que caíram 10,16% e 26,19%, respectivamente nos primeiros dois meses deste ano frente a 2018, nas áreas do 34º e 89º DPs.

Mais de 500 policiais civis e militares estão mobilizados para operação, que conta ainda com o apoio de 195 viaturas e um helicóptero. As equipes atuam em locais estratégicos, previamente apontados pelo serviço de inteligência policial, que mapeia os pontos com maior incidência criminal levando em conta, inclusive, os boletins de ocorrência registrados em delegacias. Os trabalhos visam inibir possíveis ações de criminosos e garantir a segurança dos moradores, bem como de toda população que trabalha ou transita pela região ao longo do dia.

Participam da ação várias unidades da PM, como o 16º BPM/M (batalhão territorial) a ROTA (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e outras unidades especializadas do Choque, como o Regimento de Cavalaria, o COE (Comandos e Operações Especiais), a ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas, do 2º BPChq) e o Canil, além do policiamento de trânsito e do CAv (Comando de Aviação). Por parte da Polícia Civil, integrarão a operação agentes do 34º e do 89° distritos policiais.

Trabalho integrado

A Operação Integrada Morumbi é resultado de um conjunto de ações deflagradas pelas polícias paulistas desde o início do ano. Esse trabalho é perene e, sempre que necessário, ações como esta serão executadas para combater a criminalidade e reduzir a violência.