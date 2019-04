Gráfica do Enem decreta falência

A RR Donnelly Editora e Gráfica, responsável pela impressão do Enem, declarou falência na manhã desta segunda-feira, um mês antes da data limite para o envio da prova à gráfica pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais).

A prova precisa ser enviada para impressão até maio para que se cumpra o cronograma estipulado.

O Inep não se manifestou até as 22h de segunda-feira (1) sobre o assunto ou se o cronograma do exame seria alterado com a falência da empresa.

A gráfica realiza a impressão do Enem desde 2009 e, segundo o jornal Folha de S.Paulo, o contrato era válido para este ano. O jornal ainda afirma que o Inep já sabia da situação da gráfica e chegou a negociar a impressão com a Casa da Moeda.

A RR Donnelly publicou em nota que a declaração de falência foi motivada devido às “atuais condições de mercado na indústria gráfica e editorial tradicional, que estão difíceis em toda parte, mas especialmente no Brasil”.