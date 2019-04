Gasolina sobe pela 5ª semana

O preço médio da gasolina nos postos do país subiu pela quinta semana seguida, segundo pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo). O valor do litro aumentou 1%, para R$ 4,362. Com a nova alta, o combustível encerrou março com uma valorização de 3,4%.

Já o preço do etanol ficou estável em R$ 2,969. Em um mês, no entanto, o combustível ficou 3,5% mais caro.

O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros avançou em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada. Em São Paulo, maior consumidor do país e com mais postos pesquisados, o litro subiu 1,16%, para R$ 4,109, em média.

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 16 estados e no Distrito Federal. A maior alta semanal, de 3,50%, foi na Paraíba, segundo a pesquisa.

O biocombustível permanece vantajoso ante os da gasolina em apenas em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, e São Paulo. Nesses estados, o preço do etanol corresponde a menos de 70% do valor da gasolina.

Gasolina x Etanol

Para identificar qual dos dois é mais vantajoso, é preciso dividir o preço do etanol pelo valor da gasolina. Se o resultado for maior que 0,7, vale a pena colocar gasolina, se for menor, o melhor é abastecer com etanol.