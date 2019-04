Flávio Bolsonaro responde críticas do Hamas no Twitter: 'quero que vocês se explodam"

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, publicou nesta terça-feira, 2, no Twitter, uma espécie de "resposta" ao movimento palestino Hamas, que criticou a visita do chefe do Executivo brasileiro a Jerusalém. "Quero que vocês se EXPLODAM!!!", postou Flávio Bolsonaro, com a imagem do título de uma reportagem que noticiava as críticas do grupo à visita.

LEIA MAIS:

Após vídeo de Bolsonaro com Netanyahu, Neymar e Medina respondem: ‘Israel, estamos indo’

O Hamas, que controla a Faixa de Gaza, condenou a viagem de Jair Bolsonaro a Israel. Em comunicado, o grupo disse que a visita do presidente brasileiro não ajuda na estabilidade e segurança da região e ameaça os laços do Brasil com países árabes e muçulmanos. "Em particular, o Hamas denuncia a visita do presidente brasileiro à Cidade Sagrada de Jerusalém acompanhada do primeiro-ministro de Israel", diz o texto do Hamas.