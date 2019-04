Crédito consignado passa a ter regras mais rígidas

Entraram em vigor as novas regras do INSS que tornam mais rígidas a concessão de empréstimo consignado a aposentados e pensionistas. A partir de agora, as instituições financeiras terão de esperar seis meses para oferecer empréstimos a novos aposentados. Além disso, o benefício ficará bloqueado para contratação de empréstimos por três meses.

A medida tem como objetivo combater fraudes e evitar o assédio de bancos e financeiras a novos segurados. Só em 2018 foram 97 mil queixas em relação à insistência das instituições financeiras.

Para o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), o problema não está só no assédio, mas também em como as instituições conseguem ter acesso aos dados do aposentado. Em carta, a organização cobrou o INSS soluções contra práticas abusivas na oferta de empréstimos consignados e alertou para a falta de segurança com os dados dos consumidores.

“Há preocupação com os riscos que essa abusividade pode causar, como a possibilidade de fraude e facilidade no aumento do número de superendividados no país” explica Ione Amorim, economista do Idec.