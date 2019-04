Autismo é lembrado em atos

Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, data criada pela ONU (Organização das Nações Unidas) para disseminar informações sobre a doença. Monumentos são iluminados de azul em alusão à data.

Até 30 de abril, a estação Paulista terá a exposição fotográfica “Meu Super Herói”, com crianças diagnosticadas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A ViaQuatro vai distribuir 2 mil cartilhas “Autismo: uma Realidade”, nas estações Paulista, Butantã e Luz.

Personagem

O Instituto Mauricio de Sousa publica hoje uma tirinha inédita com a participação da Turma da Mônica e o personagem autista André, criado especialmente para falar sobre o assunto (veja acima).