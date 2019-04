73% dos veículos não foram multados em 2018

Balanço realizado pela Secretaria de Mobilidade e Transportes mostra que, no ano passado, 73,05% dos veículos da capital não foram multados nenhuma vez.

Os dados são do Painel Mobilidade Segura, que mostra uma redução na porcentagem da frota que recebeu alguma autuação: foram 26,95% dos veículos em 2018, ante 30,3% no ano anterior.

O relatório indicou uma redução de 18,46% no total de multas aplicadas em 2018, se comparado com 2017. No ano passado foram aplicadas 10.941.845 autuações, realizadas por agentes de trânsito da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e equipamentos de fiscalização eletrônica, como radares. Em 2017 foram 13.420.620. A redução foi de 2,4 milhões de multas.

Na avaliação da prefeitura, a queda no número de multas se deve às mudanças realizadas na sinalização viária, alertando os motoristas sobre as regeras vigentes nas vias, além do fim dos radares estáticos, instalados em caixas de metal.

Excesso de velocidade, desrespeito ao rodízio e trafegar na faixa de ônibus foram as três infrações mais autuadas.