1º trimestre foi o mais chuvoso desde 2011 em São Paulo, diz Inmet

O primeiro trimestre deste ano foi o que teve mais chuva acima da média desde 2011 na cidade. As precipitações de janeiro, fevereiro e março somaram 182 mm a mais do que a média esperada para o período. Em 2011, foram 282 mm a mais do que a média registrada até então, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em março, choveu na capital 27% a mais do que a média para o mês, com 239,6 mm. Foram 18 dias com precipitação e os mais chuvosos o paulistano sabe bem quais foram: 10 e 11, com 42 mm e 37,2 mm em 24 horas, respectivamente.

O sistema Cantareira terminou o trimestre com 55,2% de sua capacidade. No ano passado, os reservatórios que o compõem estavam com 54,2% em 31 de março.