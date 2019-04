Últimos dias para inscrever-se no Programa de Estágio em Loja 2019 das Lojas Americanas

No dia 10, encerra-se o prazo de inscrições para o programa de estágio em loja de 2019 nas Lojas Americanas. Podem se candidatar universitários dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção, Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura para julho ou dezembro de 2019 e que possuam disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais.

As vagas são para atuação nas capitais ou em cidades do interior dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal.

De acordo com a comunicação das Americanas, programa busca estudantes que tenham "atitude de dono do negócio, paixão por desafios, perfil empreendedor, foco em resultados e identificação com o segmento de varejo".

No processo seletivo é predominantemente online. As etapas de inscrição, triagem curricular, alinhamento com a cultura da companhia e videoentrevista serão realizadas virtualmente. Por último, haverá entrevistas presenciais com a área de Gente & Gestão e com os gestores dos futuros estagiários. Os candidatos que não moram na cidade do Rio de Janeiro, onde se localiza a sede da companhia, poderão participar das etapas iniciais pela internet e realizar a etapa final de forma presencial, em diversas cidades.

Durante o estágio, que tem duração de até um ano, os estudantes passarão por um intenso programa de capacitação no varejo para desenvolver habilidades de gestão e interação com as rotinas do varejo, além de liderança e trabalho em equipe.

Os estagiários receberão salário "compatível com o aplicado no mercado", segundo a empresa, além de benefícios como seguro de vida, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e descontos em compras em qualquer unidade da Lojas Americanas e em cursos de instituições parceiras.

Em 2018, a Lojas Americanas recebeu mais de 43 mil inscrições para o Programa de Estágio em Loja. As inscrições para o processo seletivo de 2019 podem ser feitas no site http://talentos.lasa.com.br/estagioloja/ até o dia 10 de abril.