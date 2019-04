No 1º de abril, Google 'anuncia' recurso que permite conversar com as flores

O dia 1º de abril, conhecido como o Dia da Mentira, caiu nas graças de grandes empresas e personalidades, que apostam em formas cada vez mais criativas para iludir, nem que seja por alguns instantes, seus milhões de seguidores. Neste ano, a Google dos Países Baixos fez uma grande produção para anunciar o Google Tulip, um serviço que permite que o usuário converse com suas flores.

Assista ao vídeo (em inglês):

Segundo a empresa, os avanços na inteligência artificial permitiram decifrar a linguagem das flores, traduzindo do “tulipez” – referência às tulipas, uma das principais da Holanda – para dezenas de idiomas humanos. A brincadeira foi desenvolvida em parceria com a direção do Keukenhof, maior jardim de flores do mundo, localizado no país europeu, e da universidade e centro de pesquisa Wageningen.

Apesar do vídeo bem humorado, o projeto se trata apenas de uma piada e, conforme o vídeo avança, mais claro fica que o Google Tulip é uma mentira. Apenas neste 1º de abril, porém, os usuários podem ter um gostinho de como o recurso funcionaria.

Para isso, basta acessar o aplicativo Google Assistente, disponível para sistemas Android ou iOS. Depois, é preciso configurar o idioma para inglês e dizer “Talk to Tulip Translator” (em português, falar com o tradutor de tulipas). Boa conversa!