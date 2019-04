Previsão do Tempo: dia de calor em São Paulo nesta terça-feira

A terça-feira (02) promete sol com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva em São Paulo.

As previsões do Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia apontam para máxima em torno de 28º, com mínima de 17º.

As maiores temperaturas ficam entre o meio-dia e as 18h. Na parte da manhã, a cidade amanhece com névoa úmida.

Apesar da máxima de umidade ser alta, em torno de 95%, não há previsão de chuva.