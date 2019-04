Paris terá rua nomeada em homenagem a Marielle Franco

A prefeita Anne Hidalgo, da cidade de Paris, na França, anunciou a aprovação da homenagem a Marielle Franco através da nomeação de uma rua na cidade. A medida foi votada nesta segunda-feira (01) pelo Conselho de Paris, e aprovada com unanimidade.

Marielle Franco foi uma ativista e vereadora carioca, cuja atuação ganhou projeção internacional após sua execução em 2018, junto a seu motorista Anderson Gomes. A investigação sobre o assassinato ainda está em curso, com dois suspeitos atualmente detidos no Rio de Janeiro: Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, ambos ligados à Polícia Militar.

O local onde se dará a homenagem ainda não foi definido. No Rio de Janeiro, ainda não há vias públicas nomeadas em memória a Marielle, porém há uma creche no Complexo da Maré (onde cresceu a ativista) chamada Vereadora Marielle Franco.

C'est voté ! Les élus parisiens ont adopté ce matin la proposition que je leur soumettais avec mon équipe : un lieu parisien portera le nom de Marielle Franco, militante des droits humains, élue de Rio de Janeiro, assassinée en mars 2018. #ConseilDeParis pic.twitter.com/jyFOgDQUkD — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 1, 2019

"Foi votado! Os representantes parisienses adotaram esta manhã a proposta que eu apresentei a eles com minha equipe: um lugar em Paris levará o nome de Marielle Franco, ativista de direitos humanos, eleita do Rio de Janeiro, assassinada em março de 2018", escreveu a prefeita em sua página no Facebook.

Além da prefeita, um senador francês também comemorou em sua rede social a aprovação da homenagem, colocando-a como símbolo de luta pela democracia e direitos humanos.

Le #ConseildeParis a décidé d’inscrire le nom de Marielle Franco dans la mémoire de #Paris. Un symbole très fort voulu par @Anne_Hidalgo et un message de soutien à tous ceux qui continuent à militer pour la démocratie et les droits humains au #Brésil 🇫🇷🇧🇷 https://t.co/RKarEzpm0Q — Rémi Féraud (@RemiFeraud) April 1, 2019

"O Conselho de Paris decidiu colocar o nome de Marielle Franco na memória de Paris. Um símbolo muito forte desejado por Anne Hidalgo, e uma mensagem de apoio a todos aqueles que continuam em campanha pela democracia e pelos Direitos Humanos no Brasil", comentou Féraud.