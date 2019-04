Licenciamento de veículos com placa final 1 começa nesta segunda

Começa nesta segunda-feira, dia 1º de abril, o licenciamento de veículos com placa final 1. Os proprietários têm até o último dia útil deste mês para pagar pela renovação do documento referente ao ano de 2019. A taxa custa R$ 90,20 e por mais R$ 11 o motorista pode receber o documento em casa.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP) ressalta que não basta apenas pagar a taxa, é preciso que haja a emissão do documento. O licenciamento em atraso gera a remoção do veículo ao pátio. Além disso, o proprietário recebe multa de R$ 293,47 e sete pontos na habilitação por conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado – o que é infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os mais esquecidos podem contar com a ajuda do Detran/SP e receber gratuitamente um alerta 30 dias antes do vencimento via SMS e push no celular. Para isso, é só cadastrar o celular no portal do órgão e autorizar o recebimento.

O que é preciso para realizar o licenciamento?

Não é necessário ir às unidades do Detran/SP ou imprimir boleto para pagar a taxa. Basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao caixa bancário ou selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agências ou no internet banking.

É preciso quitar eventuais débitos de IPVA, seguro obrigatório e multas. Algumas unidades do Detran/SP dispõem de máquina para pagamento com cartão de débito. Não é preciso esperar chegar o mês do final de placa do veículo. É possível licenciar de forma antecipada.

Retirada do documento

Com o comprovante de pagamento e um documento de identificação em mãos, o condutor pode ir ao Detran/SP ou posto Poupatempo para solicitar a emissão do documento. Se preferir, é possível pagar junto com a taxa o custo de envio pelos Correios, de R$ 11, para receber o documento em casa.