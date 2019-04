Pagamento do licenciamento começa nesta segunda para veículos com placas de final 1

Começa nesta segunda-feira (1º) o calendário anual de licenciamento de veículos em São Paulo. Para as placas com final 1, o pagamento deve ser feito até o dia 30.

LEIA TAMBÉM:

Restaurante pega fogo em Moema e causa bloqueio da avenida Juriti

Cidade de São Paulo registra primeiro caso de sarampo em 4 anos

O valor para todos os tipos de veículos é de R$ 90,20. A taxa pode ser paga com o número do Renavam em qualquer agência bancária, caixa eletrônico ou internet banking. Já a entrega do documento pode ser feita pelos Correios, com taxa de R$ 11.

Para a emissão do documento, porém, é preciso quitar todos os débitos do veículo, incluindo IPVA, seguro obrigatório e multas pendentes. Circular com o veículo sem o licenciamento em dia é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. Se flagrado por autoridades, o veículo é removido a um pátio.

Veja calendário completo para pagamento do licenciamento: