Governo corrige data para obras do Museu do Ipiranga de maio para setembro

As obras no Museu do Ipiranga, zona sul, serão iniciadas no próximo dia 7 de setembro, exatamente três anos antes da data em que o governo do estado espera reinaugurar o espaço reformado e revitalizado para as comemorações do bicentenário da Independência do Brasil.

Na última terça-feira, quando anunciou que já captou R$ 36 milhões de patrocinadores e que o esse valor é suficiente para começar as obras, o governador João Doria (PSDB) havia dito que os trabalhos teriam início no próximo dia 2 de maio.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa, no entanto, corrigiu a data e afirmou que as obras começam, de fato, em 7 de setembro, no feriado da Independência. De acordo com a pasta, o que ficará pronto em maio é o projeto executivo, que vai guiar a preparação dos editais. O museu está fechado desde 2013. As obras estão orçadas em R$ 160 milhões.