Funcionários de drogarias ressaltam problemas no sistema do Farmácia Popular

Após a denúncia da BandNews FM sobre falhas no programa Farmácia Popular, funcionários de drogarias também reclamam de problemas do sistema do Ministério da Saúde. A iniciativa do governo federal oferece medicamentos considerados essenciais à população de graça ou com preço mais em conta.

Na última terça-feira (26), trouxemos relatos de vários ouvintes da rádio que não conseguem retirar os remédios. No dia, o Ministério da Saúde afirmou que eram problemas pontuais com as redes de farmácia Drogasil e Drogaria São Paulo.

Porém, o gerente de loja Rafael Barbosa denuncia que o problema é antigo. Ele conta que tentou adquirir medicamentos em diversas farmácias e acabou desistindo. O farmacêutico Gabriel Costa também afirma que o problema não é de hoje, mas se agravou neste ano.

A nova declaração do Ministério da Saúde continua na linha de que houve uma instabilidade pontual em algumas unidades, mas que a situação foi regularizada com a nova versão, que traz melhorias na segurança de acesso ao sistema.

Os problemas se deram quando houve a migração da estrutura do "Farmácia Popular", iniciada em dezembro do ano passado, que ficou incompatível com os sistemas operacionais das farmácias. Desde que iniciou a mudança no sistema, a Pasta acompanha e vem solucionando os problemas relatados pelas unidades junto com as associações de farmácias de todo o país.

Para os gestores que identificarem qualquer instabilidade, a orientação do Ministério da Saúde é entrar em contato pelo email [email protected]