'Viajando na Leitura': Estação São Paulo-Morumbi do metrô tem distribuição gratuita de livros

Os celulares dominam as atenções de usuários de trens e ônibus da cidade de São Paulo. É só olhar em volta durante o trajeto para reparar o número de telas acesas em aplicativos de mensagens, de redes sociais ou de reprodução de vídeos e músicas. Pensando nisso, o grupo Projetos de Leitura busca dar força a um outro grande companheiro do passageiro, que tem perdido seu protagonismo: o livro.

Com a ação Viajando na Leitura, que ocorre nesta quarta e quinta-feira (3 e 4 de abril), das 11h às 14h, a organização se juntou à ViaQuatro (concessionária da linha 4-Amarela) para distribuir livros gratuitamente na estação São Paulo-Morumbi, na zona oeste de São Paulo. Serão 1,2 mil livros doados de diversos títulos focados aos públicos infantil, juvenil e adulto.

Veja também:

Criminosos usam nome do Poupatempo para aplicar golpes; entenda

Funcionários de drogarias ressaltam problemas no sistema do Farmácia Popular

Além de incentivar a leitura, o projeto visa também fazer com que os livros circulem e passem por outros leitores. Com uma tarja que diz "Leia-me e me esqueça por aí", o objetivo é que, depois de lidos, os exemplares sejam devolvidos em estantes espalhados nas estações da linha 4-Amarela.

"Facilitar o acesso aos livros é uma das maneiras de incentivar a leitura. A proximidade com o livro permite que o indivíduo desenvolva melhor a sua ortografia, imaginação, criatividade e a possibilidade de desfrutar de muitas histórias interessantes", afirma Laé de Souza, autor e coordenador do projeto.