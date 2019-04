Passageiros relatam dificuldades para recarregar o Bilhete Único

O mês de abriu começou com problemas para os passageiros de ônibus da capital paulista. Na manhã desta segunda-feira (1º), a BandNews FM recebeu muitas mensagens de ouvintes que relataram dificuldades para recarregar o Bilhete Único.

A analista financeira Priscila Barbosa teve complicações no Terminal Capelinha, zona sul de São Paulo. Já o auxiliar administrativo Leandro Tallo fala de transtornos para a recarga na estação Corinthians-Itaquera.

Procurada pela reportagem da Rádio BandNews FM, a SPTrans ainda não se manifestou.

Pelo Twitter, usuários também reportaram problemas:

@Bilhete_Unico Bom dia. Mais uma vez me surpreendi com as máquinas na estação Belém. Não funcionam. Sistema inoperante. Só em dois minutos eu vi varias pessoas insatisfeitas com o sistema. Não sei como ainda mantém o sistema funcionando. Não é a primeira vez.

— 🦸🏻‍♂️Marcos Santos🦸🏻‍♂️ (@MarcosS53648201) April 1, 2019