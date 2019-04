Caminhão arrasta fiação de poste por rodovia em Ribeirão Pires

O motorista enfrenta 7 km de congestionamento em cada sentido da rodovia Índio-Tibiriçá, na região de Ribeirão Pires, em São Paulo. O trânsito aumentou no local depois de um caminhão derrubar um poste e a fiação no km 40.

De acordo com o DER, o veículo chegou a arrastar os fios pela via. Com o incidente, ainda não há previsão para a liberação da rodovia e o bloqueio é total nos dois lados.

A Enel foi acionada.